Fälschung fällt bei Reparatur auf

Vom Oliver Hermes



Cloppenburg. Nur 300 statt 1100 Euro: Das Angebot für ein iPhone klang für den älteren Herrn aus Cloppenburg wohl zu verlockend. Ein Mann hatte ihn beim Spaziergang in der Innenstadt angesprochen und das Handy verkauft.



Dass es sich dabei um eine Fälschung handelte, bemerkte der Herr erst später. „Es war äußerlich gut gemacht. Am Betriebssystem und nach dem Aufschrauben hat man aber schnell gemerkt, dass es eine Fälschung ist“, so Ezdin Koyun, der das Gerät für seinen Kunden überprüft hat. Der 17-Jährige betreibt einen Reparaturservice für Smartphones. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

