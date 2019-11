Kaufleute blitzen mit Nachforderung ab

Schleppen für die Kundschaft: Die Bemühungen der Kaufleute um publikumswirksame Aktionen fördert die Stadt mit 135000 Euro jährlich – zu wenig, meint die Marketing-Gesellschaft. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Forderung der Cloppenburger Kaufleute nach einem „finanziellen Nachschlag" für öffentliche Aktionen und Werbemaßnahmen ist vorerst gescheitert. Nach Informationen der MT hat der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss der Stadt eine pauschale Erhöhung von 135000 auf 215000 Euro abgelehnt. Zuvor müsse die CM Marketing GmbH in einem Konzept darstellen, für welchen Zweck zusätzliche Mittel verwendet werden sollen, verlangte eine Mehrheit aus CDU und Unabhängigen.