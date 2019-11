24 Überraschungen ersparen Pappkalender

Körbeweise Adventspräsente: Bei Tina Böckmann türmen sich die Tüten und Päckchen. 600 Teile müssen auf die Beschenkten verteilt werden – immer 24 Stück für jeden Adventstag. Foto: Böckmann

Cloppenburg (kre). Das Wichteln mit kleinen, anonymen Geschenken haben vor allem Frauen im Landkreis Cloppenburg auf einen Adventskalender übertragen: 24 Teilnehmer/innen verabreden sich dabei, ein Adventskörbchen mit meist selbst gemachten Mini-Präsenten zu bestücken. „Das ist so spannend, dass es die Mühe wert ist“, sagt Tina Böckmann (50) aus Cloppenburg. Das Prinzip: Unter 24 Teilnehmer/innen werden die Advents­tage ausgelost, so dass jede/r eine Nummer erhält, die einem Tag entspricht. Für diesen Tag soll der Schenkende 24 möglichst identische kleine Überraschungspäckchen packen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

