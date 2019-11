Akademie redet mit Gregor Gysi über Gottesbild

Von-Galen-Haus legt Jahresprogramm vor

Genauer Hinsehen: (von links) Willi Rolfes, Dr. Martin Feltes und Dr. Marc Röbel stellen das Programm vor. Foto: Martin Kessens

Von Hubert Kreke



Stapelfeld. Die Katholische Akademie Stapelfeld will 2020 stärker als bisher gesellschaftspolitische Themen wie die wachsende Kritik an staatlichen und kirchlichen Institutionen aufgreifen. Unter dem Leitgedanken „AnSehen“sei „sensibles Hinsehen in der Zeit des schnellen Wegklickens“ notwendig, um „in die Tiefe zu gehen“, meinte Verwaltungsdirektor Willi Rolfes gestern bei der Vorstellung des neuen Programms.

Sicher geglaubte Grundlagen der Demokratie und der Institutionen verlören zunehmend ihre Selbstverständlichkeit, sagte Rolfes. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

26.11.2019 | Gewächshaus brennt aus