Gewächshaus brennt aus

Heiße Asche in Biotonne setzt Schuppen in Brand

Ausgebrannt: Erst die Biotonne, dann das Gewächshaus. Foto: max

Cloppenburg (max). Vollständig ausgebrannt ist ein Kleinschuppen am Dienstagmittag in der Flunderstraße in Cloppenburg. Nach Angaben der Polizei hatte ein Anwohner nach dem Grillen die heiße Asche in der braunen Tonne entsorgt. Die glühenden Kohlenreste entzündeten nach kurzer Zeit ein Feuer, das von der Biotonne auf den Schuppen übergriff. Die Feuerwehr löschte den Brand, sie war mit drei Fahrzeugen vor Ort. Es wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

