Gastronom fühlt sich von Stadt hingehalten

Hanns-Georg Heyng möchte Betrieb am Surfsee bauen

Gastronomie am Wasser: So soll der Betrieb am Surfsee an der Höltinghauser Straße aussehen. Entwurf: Gastroprojekt Thomas Hinsche GmbH

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. So allmählich verliert Hanns-Georg Heyng die Geduld. Der 60-Jährige aus Vechta möchte einen Gastronomiebetrieb am Surfsee bauen, das erste Treffen mit der Stadt liege nun bereits vier Jahre zurück. „Bei weiteren Verzögerungen macht es keinen Sinn mehr“, sagte er am Dienstag im Gespräch mit der MT. Die Cloppenburger Verwaltung sei übervorsichtig und zu zögerlich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.