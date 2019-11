Versuchte Brandstiftung: Frau festgenommen

Foto: Theo Hinrichs

Cloppenburg (mt). Zu einer versuchten schweren Brandstfitung ist es am Montagabend in Cloppenburg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, vergoss eine 35-Jährige gegen 19.50 Uhr Benzin um ein Wohnhaus an der Schützenstraße. Anschließend versuchte, sie ein Feuer zu legen. Das Benzin entflammte zum Teil, es kam jedoch nicht zu einem Brand.



Zu diesem Zeitpunkt waren eine 44-jährige Frau und drei Kinder in dem Gebäude. Sie bemerkten die Frau und verließen das Haus durch die Terrassentür. Dadurch gelangte jedoch die 35-jährige Cloppenburgerin ins Gebäude und beschädigte das dortige Mobiliar.



Die hinzugerufene Polizei nahm die Tatverdächtige in Gewahrsam. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte es laut Polizei einen Streit innerhalb der Familie gegeben.



Die Ermittlungen dauern an. Die Feuerwehr Cloppenburg war im Einsatz und entfernte die Benzinanhaftungen auf dem Grundstück.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

26.11.2019 | Politik uneins über Grün auf Wartehäuschen