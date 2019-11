Politik uneins über Grün auf Wartehäuschen

Begrünbar oder nicht? Über Pflanzen auf Fahrradständern und Buswartehäuschen streitet die Politik. Foto: Kreke

Cloppenburg (kre). Ist ein grünes Dach auf Cloppenburger Buswartehäuschen „ökologischer Nonsens“, wie die CDU glaubt, oder doch ein kleiner und sinnvoller Beitrag zum Klima in der Stadt? Eine knappe Mehrheit hat den Antrag der SPD in der jüngsten Sitzung des Bau- und Verkehrs­ausschusses abgelehnt. Doch im größeren Stil könnten grüne Dächer durchaus einen Sinn ergeben, glaubt zum Beispiel der Cloppenburger Diplom-Gärtner Antonius Bösterling. Mehr dazu Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 26. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

