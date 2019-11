Schüler präsentieren Ergebnisse der Studien

44 Jugendliche setzen sich in ihrer Freizeit mit Wissenschaft auseinander / Einblicke in Methoden und Denkansätze

So geht‘s: Die Deutsche Schülerakademie steht seit Jahrzehnten für Qualität in der Begabtenförderung. Mit dem Thema „Symmetrien in der Mathematik“ gaben die Teilnehmer einen Beweis dieses Anspruches. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Stapelfeld. Statt in den Ferien auszuschlafen, abzuhängen oder Filme zu schauen, haben 44 Schülerinnen und Schüler aus 14 verschiedenen Schulen die Herbstferien dazu benutzt, um sich den Herausforderungen der Schülerakademie in der Katholischen Akademie in Stapelfeld zu stellen. Eine Woche lang arbeiteten die Teilnehmer an den Aufgaben aus der Kombination intellektueller und sozialer Herausforderungen aus verschiedenen Themengebieten. In einer festlichen Abendveranstaltung in der Katholischen Akademie haben sie jetzt zusammen mit ihren Dozentinnen und Dozentin die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentiert.