Jürgens‘ beste Freundin muss Kritik einstecken

Pfarrer liest aus Buch „Ausgeheuchelt“

Nimmt kein Blatt vor den Mund: Stefan Jürgens beim Signieren seine Buches „Ausgeheuchelt“. Foto: Martin Kessens

Von Martin Kessens



Cloppenburg. Ungewöhnlich begann und endete der Diskussionsabend mit Pfarrer Stefan Jürgens über seinen Bestseller „Ausgeheuchelt“ vor 150 Zuhörerinnen und Zuhörer im Bildungswerk Cloppenburg. Jürgens intonierte am Klavier das Lied „an meine beste Freundin“, und schon nach wenigen Versen wussten die Zuhörer, wer sich hinter der besten Freundin versteckt: „Ecclesia“, die Kirche. Diese seine Kirche kritisierte der Pfarrer aus Leidenschaft scharf, aber betonte immer wieder, dass die Institution gesellschaftsrelevant und als soziale Größe nicht ausgestorben sei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 26. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

