Museumsdorf erstrahlt im Lichterglanz

MT verlost Karten für Nikolausmarkt

Stimmungsvoll: Die Lichter sorgen für eine besondere Atmosphäre beim Nikolausmarkt im Museumsdorf. Foto: Eckhard Albrecht

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Weihnachtliche Stimmung im Museumsdorf: Von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Dezember, findet wieder der Nikolausmarkt in Cloppenburg statt. Zahlreiche Aussteller werden vertreten sein, mit der Dämmerung sorgen Lichter für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Für die Besucher gibt es regionale Leckereien und Spezialitäten, Handwerker gewähren in den Werkstätten einen Blick über die Schulter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 26. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.