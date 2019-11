100 Jahre: Heimatverein ist bereit für Jubiläumsjahr

Die Vorstandsmitglieder Jürgen Müller, Heinrich Siefer und Wilfried Bockhorst (von links) stellten auf der Mitgliedersammlung das Programm für die Jubiläumsfeierlichkeiten aus Anlass des 100. Geburtstages des Cloppenburger Heimatvereins vor. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Der Cloppenburger Heimatverein wird im kommenden Jahr 100 Jahre alt. Die Jubiläumsveranstaltung findet am 5. Und 6. September mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm im Museumsdorf statt. Daran teilnehmen werden auch alle Cloppenburger Ortsvereine, der St. Andreas-Gospelchor und weitere Künstler.



Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr ist ein Treffen für die Mitglieder, das auf der Mitgliederversammlung im Traditionshotel Taphorn nach einer Satzungsänderung mit Zustimmung aller Mitglieder vom November auf den Februar eines jeden Jahres festgelegt wurde. Die nächste Versammlung findet damit am 14. Februar 2020 um 19.30 Uhr im Kulturbahnhof statt.