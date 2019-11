Ausverkauft beim Auftakt

Volles Haus: Der Sall beim Hotel Taphorn war mit 190 Gästen wieder ausverkauft. Fotos: Thomas Vorwerk

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Schlemmen für den guten Zweck: 190 Gäste waren zum MT-Benefizessen im Hotel Taphorn gekommen. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Weihnachtsaktion statt und war der erste von drei Teilen. Es folgen noch Benefizessen in Löningen und Friesoythe. In diesem Jahr geht der Erlös an ein Schulprojekt in Tansania sowie die Tafeln im Landkreis Cloppenburg.



Thomas Taphorn hatte wieder ein Drei-Gänge-Menü vorbereitet. Um den Service kümmerten sich erneut die Jugendlichen der Berufsfachschule Gastronomie bei der BBS am Museumsdorf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

