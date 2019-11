Jugendliche treten auf 16-Jährigen ein

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung: Am Donnerstagnachmittag ist ein 16-Jähriger von mehreren Jugendlichen angegriffen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, passierte der Vorfall gegen 17.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Der 16-Jährige wurde von vier Jugendlichen eingekreist. Anschließend traten sie gemeinsam auf den 16-Jährigen ein. Als sich ein Augenzeuge näherte, ergriffen die vier Täter die Flucht. Der Zeuge habe noch versucht, dem Quartett hinterherzulaufen.



Eine Person aus der Gruppe ist zwischenzeitlich identifiziert worden. Dabei handelt es sich um eine Jugendliche aus Oldenburg. Die drei anderen Jugendlichen sind der Polizei noch nicht bekannt. Einer von ihnen soll etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Nähere Täterbeschreibungen konnten nicht gemacht werden. Etwaige Zeugen des Vorfalls oder der Flucht der Jugendlichen sollen sich bei der Polizei unter 04471/18600 melden.

