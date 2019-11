„Österreichischer Nomade“ wird sesshaft

Arbeitet an der Online-Präsenz: Als Beauftragter für Medien arbeitet Schoinz beim DRK Verband Cloppenburg. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Es muss Liebe auf den ersten Blick gewesen sein, als Mario Schoinz seine heutige Freundin Denise im Mallorca-Urlaub 2018 kennenlernte. Denn ihr erstes Aufeinandertreffen am letzten Urlaubstag des Österreichers brachte einen Stein ins Rollen, der nicht mehr zu stoppen war. Als Kompanieleiter bei der österreichischen Bundeswehr brach er alle Zelte in seinem Heimatland ab und zog im August nach Rhauderfehn in Niedersachsen. Seit Oktober kümmert er sich die Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing des DRK Cloppenburg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.