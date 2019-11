Ihre „Spezialität“: Nadja Kamps lässt sich beim Backen von Kuchen bewerten und zertifizieren. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Cloppenburg. Berufspraktische Kenntnisse, die nicht durch Zeugnisse belegt sind, möchten die Verantwortlichen des neuen Programms „ValiKom Transfer“ feststellen und mit einem Zertifikat bescheinigen. Projektkoordinatorin Kristina Stojek von der Landwirtschaftskammer Oldenburg führte nun in Cloppenburg die ersten Bewertungen durch. Beteiligt sind auch die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer.



„Ich möchte mit dem Zertifikat meine Schwiegermutter überraschen“, sagt Nadja Kamps. Seit fünf Jahren arbeitet sie in einem Cloppenburger Café. „Wir suchen Juwelen ohne Ausbildung“, so Stojek. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

21.11.2019 | Polenz: „Anonym lassen einige die Sau raus“