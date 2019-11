Mehnen: „Mega-Trends sind unumkehrbar“

Referierte über die Zukunft: Die diplomierte Umweltwissenschaftlerin präsentierte den Zuhörern in der Katholischen Akademie in Stapelfeld ihre Einschätzungen für die Zukunft der Landkreise Cloppenburg, Vechta und Emsland. Foto:Max Meyer

Von Max Meyer



Kreis Cloppenburg. Zur Frage „Wohin gehst du, Heimat?“ haben Experten und politisch Verantwortliche am Dienstagnachmittag in der Katholischen Akademie in Stapelfeld diskutiert. Eine dieser Experten war die Umweltwissenschaftlerin Dr. Nora Mehnen. Sie referierte über Mega-Trends und diskutierte deren Auswirkungen und wie auf sie zu reagieren ist.



Für die Landkreise Cloppenburg, Vechta und das Emsland seien die Voraussetzungen gut. „In punkto Erholung sind alle drei Landkreise bereits bestens aufgestellt“, erklärte Mehnen. Um die Weichen für die Zukunft richtig stellen zu können, sei allerdings ein ganzheitlicher Blick auf die potenziellen Entwicklungen unabdingbar. „Mega-Trends sind unumkehrbar und werden unser zukünftiges Leben prägen“, sagte Mehnen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

