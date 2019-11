Berliner Gericht sieht 34-Jährigen auch schuldunfähig

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Berlin (ma). Ein 34-Jähriger, der seine Mutter in Cloppenburg mit einem Beil getötet hatte, kann auch für einen zweiten Mord nicht bestraft werden. Das Landgericht in Berlin stufte ihn gestern ebenfalls als schuldunfähig ein. In Berlin hatte der Cloppenburger ein Jahr vor der Tötung seiner Mutter einen jungen Mann getötet. Der schwerst psychisch Erkrankte leidet unter anderem an einem Verfolgungswahn. Personen, die seiner Meinung nach zu den Verfolgern gehören oder mit diesen unter einer Decke stecken könnten, tötet er den Feststellung zufolge.

