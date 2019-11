Trucker wird Tagesvater: „Das macht echt Spaß.“

Lieben ihren gemeinsamen Beruf: Die Tageseltern Ingo und Inna Arlt. Foto: Sascha Sebastian Rühl/ Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg (mt). Rund 200 Tagesmütter betreuen aktuell im Landkreis Cloppenburg Kinder ab dem ersten Lebensjahr. „Sie leisten seit Jahrzehnten pädagogisch sehr wertvolle Arbeit. Aber wir begrüßen Tagesväter und würden uns mehr wünschen“, betont Birgit Hannes-Möller, Leiterin des Kindertagespflegebüros, anlässlich des Weltkindertags am Mittwoch. Nur fünf Tagesväter arbeiten aktuell im Landkreis. „Drei bieten zusammen mit ihren Frauen eine Großtagespflege mit acht bis zehn Kindern.“



Ein solches Tandemangebot bieten seit Anfang November Ingo und Inna Arlt. Der 42-Jährige hat sich entschieden, das Cockpit eines Lasters gegen den gemütlichen Spielraum im eigenen Zuhause zu tauschen, in dem seine Frau Inna nach einem Quereinstieg seit zwei Jahren Kindertagespflege anbietet. „Der Job gibt wirklich was zurück. Das ist jetzt etwas ganz anderes nach 13 Jahren. Hier bekommt man bei guter Arbeit sofort positives Feedback, wenn die Kinderaugen strahlen. Das macht echt Spaß“, freut sich der Cloppenburger. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.