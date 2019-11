Surfsee: Außengastronomie nur bis 22 Uhr

Foto: Stadt Cloppenburg

Cloppenburg (her). Mit dem Thema Lärmschutz müssen sich die Mitglieder des Cloppenburger Rates bei der geplanten Gastronomie am Surfsee weiter befassen. Öffentliche Träger und Anlieger hatten nun die Möglichkeit, Stellungnahmen zu dem Vorhaben abzugeben.



Wie die Verwaltung während der Sitzung des Planungsausschusses mitteilte, wäre am Gewässer an der Höltinghauser Straße der Außenbetrieb einer Lokalität nach aktuellem Stand nur bis 22 Uhr möglich. Im Gebäude könnte der Betrieb länger öffnen. Nachdem ein Gutachter kurzfristig erkrankt war, wurde das Thema auf Antrag der SPD in die nächste Sitzung des Ausschusses am 29. Januar 2020 verschoben. „Wir wollen die Anwohner mit ins Boot holen und sollten da nichts übers Knie brechen“, sagte SPD-Fraktionschef Jan Oskar Höffmann.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

19.11.2019 | Nach geglückter Risikogeburt folgt Rüge