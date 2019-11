Nach geglückter Risikogeburt folgt Rüge

Leitlinien: Bei einer Entbindung unterhalb der 36. Schwangerschaftswoche muss ein Kinderarzt zwingend anwesend sein. Foto: Dedert/dpa

Von Julius Höffmann



Cloppenburg. Die Frau in der 34. Schwangerschaftswoche hatte starke Wehen, als sie die Notfallaufnahme des St-Josefs-Hospitals erreichte. Die werdende Mutter wurde als „akuter Notfall“ eingestuft. Ärzte und Hebammen entschieden sich dafür, dass die Frau vor Ort in Cloppenburg entbindet, weil ein Weitertransport in eine Kinderklinik als zu gefährlich bewertet wurde. Alles verlief problemlos, das Kind kam gesund auf die Welt.



Trotzdem wurde das Krankenhaus für diese Vorgehensweise öffentlich gerügt. Der Fehler der Klinik: Unterhalb der 36. Woche schreibt die Leitlinie die zwingende Anwesenheit eines Pädiaters, sprich eines Kinderarztes vor.

Darum spricht das Berliner „Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen" (IQTiG) in seinem Jahresbericht von einer „unzureichenden Qualität" in der Cloppenburger Geburtshilfe. Der Klink-Chef räumt den organisatorischen Fehler ein. Die Prozesse im Haus werden weiter optimiert. Gleichzeitig kritisiert Lutz Birkemeyer das Bewertungssystem, das Einzelfälle heranzieht.