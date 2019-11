Schüler nutzen MT-Benefizessen als Projektarbeit

In den Vorbereitungen: Die Schüler stellen die Dekoration für das MT-Benefizessen selbst her. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. 200 Servietten sind gefaltet, die Menükarten geschrieben und auch die Tischdeko ist schon fertig. Die Schüler der Berufsfachschule Gastronomie der BBS am Museumsdorf kümmern sich wieder um den Service beim MT-Benefizessen. Beginn am Donnerstag ist um 19 Uhr im Hotel Taphorn.



„Die Vorbereitungen laufen gut und die Zusammenarbeit in der Gruppe macht Spaß“, sagt Kovan Hammo. Die 19-Jährige sowie auch die anderen 13 Schüler lernen in der einjährigen Schule alles rund um die Gastronomie. Das Benefizessen wird als Projektarbeit in verschiedenen Fächern konzipiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.