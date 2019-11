Hilfesuchende dürfen weiter „still betteln“

Demütig: In Deutschland ist die Zahl der Bettler seit 2014 gestiegen. Symbolfoto: dpa

Von Max Meyer



Cloppenburg. Besonders in der kalten Vorweihnachtszeit fällt es in der Stadt bummelnden Passanten schwer, ohne schlechtes Gewissen an Bettlern vorbeizugehen. Betteln ist Ausdruck einer extremen Notlage und löst Mitleid, Unsicherheit aber manchmal eben auch Unverständnis aus. Zum Beispiel dann, wenn Bettler penetrant oder körperlich aggressiv werden. Was Bettelnde dürfen und nicht, ist genauestens festgelegt. Mehr dazu Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

