Cloppenburg: Geräte bekommen „2. Chance“

Offener Schrank für aussortierte Maschinen aufgestellt

Zweite Chance: In der Passage an der Mühlenstraße können funktionsfähige Elektrokleingeräte und Haushaltswaren einsortiert, beziehungsweise kostenfrei mitgenommen werden. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Thomas Grimme hat die „2. Chance“ ins Leben gerufen: Der Cloppenburger Unternehmer möchte aussortierten Küchenhelfern zu einem längeren Leben verhelfen. Dazu hat er eine Art „offener Bücherschrank für Elektrokleingeräte“ in der Passage an der Mühlenstraße aufgestellt. „Bislang sind die Reaktionen durchweg positiv“, erklärt er. Im Zuge des Aktionstages „Cloppenburg tut Gottes“ kam ihm die Idee. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.