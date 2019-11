Nagelritz ankert im Bahnhof

Immer mit Mütze und Schifferklavier: der Kabarettist und Chansonnier Nagelritz alias Dirk Langer. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Von großer Fahrt zurück auf die mit maritimem Flair dekorierte Bühne im Kulturbahnhof: Mit Matrosenhemd und dazu passender Mütze ging Seemann „Nagelritz“ am Donnerstagabend in Cloppenburg vor Anker und präsentierte sein neues Programm „Expedition – Mond“. Nach einem freundlichen „Moin, moin“ nahm sich Nagelritz die Gäste in der ersten Reihe vor, der „Mitmachreihe, da komm ich besser ran“, wie er beschwörend betonte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

15.11.2019 | 18-Jähriger wegen Vergewaltigung verurteilt