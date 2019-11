18-Jähriger wegen Vergewaltigung verurteilt

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (ma). Wegen Vergewaltigung hat das Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes am Donnerstag nach einer mehrtägigen Verhandlung einen 18-jährigen Schüler aus Cloppenburg zu einem Jahr Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte auf eineinhalb Jahre Jugendstrafe auf Bewährung plädiert, die Verteidigung auf Freispruch. Der 18-Jährige soll während einer Klassenfahrt eine gleichaltrige Klassenkameradin gegen deren Willen zum Beischlaf gezwungen haben. Aber es stand Aussage gegen Aussage. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 15. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

15.11.2019 | Autofahrer beharren auf Verkehrshoheit