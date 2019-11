Autofahrer beharren auf Verkehrshoheit

Keine Ko-Existenz auf der Straße: Aufgrund des unzulässigen Durchgangsverkehrs von Berufspendlern auf der Kirchhofstraße weichen viele Radfahrer verkehrswidrig auf die anliegenden Bürgersteige aus. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Wer morgens zwischen 7 und 8 Uhr als Radfahrer auf der Kirchhofsstraße unterwegs ist, hat vor Schulbeginn meist schlechte Karten: Denn die Verkehrshoheit auf der für den Durchgangsverkehr gesperrten Straße haben noch immer die Autofahrer. Einige Radler umfahren die Straße bereits über die Rosengärten. Viele der Biker auf der Kirchhofstraße scheinen sich zwischen den Autos nicht sicher zu fühlen und weichen deshalb auf den Bürgersteig aus. Und das mit Unrecht: Denn der Gehweg ist ohne ausdrückliche Markierung für Radfahrer verboten.



„Morgens herrscht hier immer das blanke Chaos“, findet Elternlotsin Nadja Kalwa. Die Ehrenamtliche steht mindestens einmal in der Woche zwischen 7.30 und 8 Uhr auf Höhe der St.-Andreas-Grundschule und St.-Andreas-Kirche, um Schülern, Eltern und Passanten über die Straße zu helfen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

