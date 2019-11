Stadt entsorgt „öffentliches Laub“

Bedeckter Boden: Städtisches Laub an öffentlichen Plätzen wird in Cloppenburg vom Bauhof entfernt. Für Bäume und Alleen stellt die Stadt Laubkörbe zur Verfügung. Symbolfoto: dpa

Cloppenburg. Es fällt in großen Mengen, raschelt und häuft sich: Die durch Karotinoide gefärbten Laubblätter zieren in Cloppenburg Privatgrundstücke, Geh- und Radwege sowie öffentliche Plätze. Wenn der Blätterregen allerdings durchnässt ist, wird es schnell glitschig und es besteht Gefahr, auszurutschen. Wer ist eigentlich für das Entsorgen des Herbstlaubes zuständig? Muss der Nachbar sein Laub, das rübergeweht ist, entfernen? Und wie wird Laub richtig entsorgt?



Vor dem eigenen Grundstück sollten Anwohner selber kehren. „Die Reinigungspflicht ist aufgrund der Straßenreinigungssatzung den Anliegern übertragen worden", erklärt Pressesprecherin Friederike Bockhorst. Das bedeute allerdings nicht, dass der Anlieger den Gehweg reinigen müsse, sobald ein Blatt heruntergefallen ist.