Ruth Lüske tritt aus Notvorstand zurück

Symbolfoto: Hermes

Cloppenburg (tib). Ruth Lüske gehört nicht mehr dem Notvorstand des BV Cloppenburg an. Wie Prof. Dr. Lucien Olivier, der das Gremium anführt, der MT bestätigte, trat Lüske am Mittwoch zurück. „Vor allem hat ihr nicht gefallen, wie der BVC in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird“, so Olivier. Wie und ob der Posten neu besetzt wird, konnte der Mediziner noch nicht sagen. „Ich muss erst einen Blick ins Vereinsregister werfen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

14.11.2019 | Pius-Stift startet Digitalisierungsoffensive