Gutachter entscheidet: Haft oder Therapie?

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Wegen Vollrausches muss sich seit Mittwoch ein 25-Jähriger aus Cloppenburg in einer Berufungsverhandlung vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, Anfang des Jahres in einem Cloppenburger Seniorenheim eine Pflegerin geschlagen zu haben. Bei der Frau soll es sich um die Lebensgefährtin des Angeklagten handeln.



Die Oldenburger Berufungskammer hat einen Sachverständigen beauftragt, den Angeklagten psychiatrisch begutachten zu lassen. Es geht um die Frage, ob die Voraussetzungen für eine Zwangstherapie vorliegen. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 14. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

13.11.2019 | Von der Büffelzüchterin zur einsamen Eremitin