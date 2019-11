Pius-Stift startet Digitalisierungsoffensive

Patientenakten: Die handschriftliche Dokumentation könnte ebenfalls digitalisiert werden. Symbolfoto: dpa

Von Max Meyer



Cloppenburg. Hohe Arbeitsbelastung, wenig Personal, kaum Verantwortung und geringe Bezahlung haben zur Berufsflucht aus der Pflege geführt. Dieser Entwicklung will das St.-Pius-Stift in Cloppenburg entgegenwirken. Dafür seien nach Verwaltungsleiter Matthias Hermeling nicht nur die Verlässlichkeit bei der Dienstplanung und die langfristige Bindung des Personals durch attraktive Arbeitsbedingungen entscheidend, sondern auch die Digitalisierung.



Daher sollen vorerst 35 Smartphones im Wert von 10000 Euro die Dokumentation der hauswirtschaftlichen Mitarbeiter erleichtern und die manuelle Eingabe in das Abrechnungsprogramm für die Verwaltungskräfte durch digitalen Transfer ablösen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.