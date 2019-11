Von der Büffelzüchterin zur einsamen Eremitin

Wohnt im Wald: Die Eremitin Maria Anna Leenen (sie möchte auf dem Foto nicht erkannt werden) berichtete beim Martinsabend in Stapelfeld über ihr Leben. Foto: Ludger Heuer

Von Ludger Heuer



Stapelfeld. Ob sie sich so alleine im Wald nicht fürchte, wollte eine Zuhörerin wissen. „Nein, was soll mir schon passieren. Erstens findet mich keiner, und wenn doch einer kommt und „Geld oder Leben“ fordert, dann müsste ich ihm sagen: Das Leben, Geld habe ich keins“, sagte Maria Anna Leenen während des „Martinsabend“ am Montag in der Katholischen Akademie Stapelfeld. Zuerst sei Einsiedelei wie ein spiritueller Urlaub, berichtete die gebürtige Osnabrückerin in Stapelfeld. Doch dann beginne ein unmerklicher Prozess der Einsamkeit.



Seit 25 Jahren lebt die 63-Jährige als Eremitin in einer kleinen Klause im Artland. Sie schreibt geistliche Gedichte und Bücher, bietet geistliche Begleitungen an und hält hin und wieder Vorträge über ihr Leben mit Gott. Ihr Leben hat mit dem des heiligen Martin einige Parallelen. Denn wie er steht sie nicht gerne in der Öffentlichkeit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

