Warnschilder sensibilisieren Radfahrer

Leuchtende Signalfarben: Mit den neuen „Geisterradler-gefährden-Schildern“ wollen Polizeiinspektionsleiter Andreas Sagehorn (von rechts), Bürgermeister Wiese und Stadtmitarbeiter Armin Nöh auf das Rechtsfahrgebot für alle Verkehrsteilnehmer hinweisen. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Aufklären, aufmerksam machen und kontrollieren: Das sind drei Begriffe, die Cloppenburg auf dem Weg zur Fahrradstadt begleiten sollen. In gemeinsamer Sache hat die Stadt Cloppenburg und die Polizeiinspektion Cloppenburg-Vechta deshalb 40 „Geisterradlerschilder“ aufgestellt. Eines davon soll Radfahrer am Pingel-Anton-Kreisel unterstützend zu den Markierungen des Fahrradweges auf das Rechtsfahrgebot aufmerksam machen und für die Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer sensibilisieren. „Die neuen Schilder in den Signalfarben rot und gelb sollen als erhobener Finger für den Rad- und Autoverkehr wirken“, erklärte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

