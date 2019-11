Entscheidung über Zukunft des BVC naht

Die Ruhe vor dem Sturm? Der BV Cloppenburg steht in diesen Tagen einmal mehr vor einer ungewissen Zukunft. Auch die Gerüchte um eine mögliche Insolvenz werden lauter. Archivfoto: BV Cloppenburg

Cloppenburg (tib). Beim BV Cloppenburg ist es mal wieder fünf vor zwölf. Natürlich geht es auch dieses Mal ums liebe Geld. Noch immer warten sowohl die Zweitliga-Fußballerinnen als auch die Landesliga-Kicker auf ihr August-Gehalt – ganz zu schweigen von den Salären für die Monate September und Oktober. Weil die Lage offenbar so ernst wie lange nicht mehr ist, wird Prof. Dr. Lucien Olivier, der gemeinsam mit Ruth Lüske den Notvorstand bildet, bis Ende November weitere intensive Einzelgespräche mit den Spielerinnen und Spielern über die Zukunft führen.



Männer-Trainer Wolfgang Steinbach nimmt kein Blatt vor den Mund: „Lucien Olivier hat mir im Sommer gesagt, dass der Etat steht. Das ist einfach nicht die Wahrheit. Wir wurden angelogen."