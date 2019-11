Disco-Schlägerei: Jugendliche verurteilt

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht am Dienstag einen 19-Jährigen aus Cloppenburg zu zwei Wochen Dauerarrest verurteilt. Gegen zwei sechzehn und siebzehn Jahre alte Mitangeklagte verhängte das Gericht Freizeitarreste und stellte die Jugendlichen unter Betreuung. Hintergrund des Verfahrens war eine brutale Attacke auf Gleichaltrige. Gemeinsam sollen sie auf ein Opfer eingeschlagen und eingetreten haben. Die Tritte waren so wuchtig, dass im Gesicht des Opfers ein Schuhabdruck zu sehen war. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 13. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.