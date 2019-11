Im Mini-Studio suchen Kinder ihre Rolle aus

Harter Kern: Eltern und Kinder proben mit Max Teschner das freie Filmdebüt. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Auf Rollen ist Max Teschner (17) nicht festgelegt, aufs Genre schon: Die neue Film- und Schauspielgruppe um den jungen Videomacher arbeitet an einem Comedy-Krimi, in dem sogar Supermann oder ein kostümiertes Einhorn Platz fänden – wenn die Mitspieler sich das wünschen. „Jeder darf das sein, was er will“, sagt der Gymnasiast.



Mit drei Mitstreitern aus der Video-AG des Clemens-August-Gymnasiums hat sich der Film-Fan selbstständig gemacht und das Projekt „Filmstudiostube“ gegründet. Dafür hat der 17-Jährige extra die Ausbildung zum Jugendleiter absolviert, denn: Die junge Truppe will Kindern Film und Schauspiel nahebringen – als eigene Akteure. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

