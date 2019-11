Jazz und Gospel bilden perfekte Harmonie

Foto: Heidkamp

Bethen (ah). Um Geld für die dringend benötigte neue Orgel zu sammeln, hat die Kirchengemeinde St. Marien in Bethen bereits viele Anstrengungen unternommen und dabei die verschiedensten Aufführungen durchgeführt. Doch nun ist ihr etwas ganz Besonderes gelungen. Zugunsten der neuen Kirchenorgel unterstützten die Cloppenburger „Hot Jazz Stompers‘“ und der St.-Andreas-Gospelchor die Arbeit des Orgelbauvereins mit einem mitreißenden Benefizkonzert, für das sich am Ende über 500 Zuhörer zweimal mit Standing Ovations und einem Spendenbetrag von 4000 Euro bedankten. Und das völlig zu Recht: Denn was Chor und Jazzband in der St.-Marien-Basilika ablieferten, grenzte geradezu schon an Perfektion. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.