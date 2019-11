Familienstreit löst SEK-Einsatz aus

Foto: Hubert Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Ein Familienstreit am Steinkamp in Cloppenburg hat am Samstagmorgen den Einsatz eines Sondereinsatzkommandos (SEK) ausgelöst. Wie Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer vor Ort mitteilte, ist ein 58 Jahre alter Mann bei der Auseinandersetzung verletzt worden. Sein randalierender Sohn (33) ergab sich im Laufe des Vormittags den Beamten und öffnete friedlich die Tür seiner Wohnung.



Der Vater war offenbar kurz vor 7 Uhr mit Schnittverletzungen auf die ruhige Siedlungsstraße geflohen. Passanten berichteten, in der Wohnung sei ein Fenster eingeschlagen worden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.

