Pärchen wird von Jugendlichen bedroht

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall an der Cappelner Straße in Cloppenburg: Laut Polizei ist ein junges Pärchen am Donnerstagnachmittag von mehreren Jugendlichen bedroht worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hielten sich gegen 17 Uhr ein 18-Jähriger aus Emstek und seine 16-jährige Freundin aus Cloppenburg auf einem Parkplatz an der Cappelner Straße auf. Dann habe sich ihnen eine Gruppe Jugendlicher genähert. Daraus habe sich eine bedrohliche Situation entwickelt.



Das Pärchen habe versucht, sich von der Gruppe zu entfernen. Doch die sechs oder sieben Jugendlichen hätten die Verfolgung aufgenommen und die beiden schließlich eingekesselt. Der 18- und die 16-Jährige seien dann bedroht worden. Plötzlich sei der 18-Jährige mit einer Flasche beworfen worden – er blieb zum Glück unverletzt.



Wie die Polizei mitteilte, konnte zwischenzeitlich zumindest ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Dabei handelt es sich um einen 18-Jährigen aus Cloppenburg. Der Emsteker konnte den Verdächtigen wiederkennen. Die anderen Mitglieder der Gruppe – darunter auch eine Frau – werden zwischen 16 und 22 Jahren beschrieben und sollen alle zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein. Die Polizei ermittelt jetzt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen für den Vorfall. Hinweise unter 04471/18600.

