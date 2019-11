Klarer Kurs: Kirche baut Kindergarten

Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Schließung des Kindergartens Schwedenheim in Cloppenburg ist abgewendet. Der Gemeindekirchenrat hat am Mittwochabend einmütig den notwendigen Neubau ab 2020 beschlossen. Das haben die Spitzenvertreter der evangelisch-lutherischen Kirche am Donnerstag bekanntgegeben. Die Gemeinde stelle sich damit einer „großen Herausforderung“, betonte Pfarrer Wolfgang Kürschner in einer Pressekonferenz, aber: „Wir wollen den Kindergarten erhalten.“



