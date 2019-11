Stadt sucht Notquartier für Jugendtreff

Als Übergangsquartier im Blick: Das Vereinsheim des BVC. Es gehört der Stadt und ist an den Verein verpachtet. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. „Klinken geputzt“ hat Nicole Gebel, die Sozialarbeiterin des geplanten Jugendtreffs, schon ein Jahr lang: In Schulen und an öffentlichen Treffpunkten der Stadt hat die neue Mitarbeiterin der Jugendpflege Kontakte geknüpft und einen „Wunschbogen“ verteilt. Doch umsetzen lassen sich die gesammelten Ideen der Jugendlichen nicht. Denn der Jugendtreff im Mehrgenerationenpark (kurz „JIM“) steht bisher nur auf dem Papier.



Die seit fast zwei Jahren ungelöste Raumfrage will der Sozialausschuss des Rates nun mit einer alten Idee beantworten: Um eine Übergangslösung zu schaffen, soll die Verwaltung mit dem BV Cloppenburg über eine teilweise und zeitlich begrenzte Nutzung des Vereinsheims verhandeln, bis der stockende Umbau der leeren Hausmeister-Wohnung im Stadion endlich in Gang kommt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

