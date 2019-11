Staus häufen sich trotz neuer Ampelanlage

Stop and Go: Dicht aneinander stehen Autofahrer auf der Eschstraße Richtung Sankt Andreas Kirche nicht nur zu Stoßzeiten. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Egal zu welcher Uhrzeit: An der Kreuzung vor der Sankt Andreas Kirche reihen sich die Bremslichter aneinander, Stoßstange an Stoßstange. Wer als Autofahrer durch Cloppenburg will, muss Geduld mitbringen. Denn trotz der neuen Ampelanlage an der Kreuzung Löninger Straße/Eschstraße reichen die Rückstaus teilweise bis zur Fritz-Reuter-Straße und der Sevelter Straße.



Nach Angaben der Stadt Cloppenburg hängt die offensichtliche Überlastung mit der Sperrung der Hagenstraße zusammen. Mit Freigabe der Baustelle vor dem Soestebad werde sich die Situation entspannen, erwartet Pressesprecherin Friederike Bockhorst. Darüber hinaus müsse sich die neue Ampelanlage erst "einpendeln".