Keine Steuer auf Pizzaschachtel und Nudel-Box

Bleibt steuerfrei: Auch die Pappschachtel wollte die SPD mit einem „Öko-Aufschlag“ belasten. Die Ratsmehrheit lehnt das ab. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Auf eine Plastikmüll-Steuer gegen Pizzaschachteln und Kunststoffboxen der Schnell-Restaurants verzichtet der Cloppenburger Stadtrat. Die Mehrheit lehnte am Montagabend mit 22 zu 11 Stimmen bei drei Enthaltungen den Antrag der SPD auf eine neue Steuer zur Müllvermeidung ab.



Gegen eine zusätzliche Belastung der Kunden durch einen „Müll-Aufschlag“ auf die Einweg-Verpackung wandte sich vor allem die Gruppe CDU/FDP/Zentrum. Weder zum Pappkarton noch zur Verpackung generell gebe es eine Alternative, begründete Prof. Marco Beeken. Denn auf Hygiene und Transport könne nicht verzichtet werden. „Wir müssen härtere Bandagen anlegen“, forderte hingegen Jan Oskar Höffmann, der Fraktions­chef von SPD/Linke. Mit einer „Wohlfühlpolitik“ komme die Stadt in ökologischen Fragen nicht weiter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

