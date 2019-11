Kindergarten droht Abriss ohne Neubau

Symbolfoto: MT-Archiv

Cloppenburg (kre). Chaos um den Kindergarten Schwedenheim: Trotz einer Millionenzusage der Stadt für den längst geplanten Neubau steht die inzwischen baufällige Einrichtung 2020 aus Sicherheitsgründen vor der Schließung. Der Grund: Ein Beschluss der Synode in Oldenburg verbietet der evangelisch-lutherische Gemeinde in Cloppenburg, ihren Anteil zu den Baukosten aufbringen. Das ist am Montagabend im Cloppenburger Stadtrat bekannt geworden. Jetzt sollen Krisengespräche noch vor Weihnachten geführt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 5. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

