Prozess gegen Anwalt wird neu aufgerollt

Foto: Nikolay Kazakov - Bundesgerichtshof

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Das Betrugs-Verfahren gegen den Cloppenburger Rechtsanwalt und Ex-Fraktionsvorsitzenden der SPD in Cloppenburg muss in Teilen neu aufgerollt werden. Der Bundesgerichtshof hat ein erstes Urteil in Teilen wieder aufgehoben und das Verfahren an das Oldenburger Landgericht zwecks Neuverhandlung zurückverwiesen.



Wie berichtet, war der 40-jährige Jurist im März dieses Jahres wegen Betruges in zahlreichen Fällen, der Steuerhinterziehung und des Verstoßes gegen ein vorläufig bestehendes Berufsverbot zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Während große Teile des Urteils rechtskräftig wurden, sah der Bundesgerichtshof in einigen Punkten Nachholbedarf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

04.11.2019 | Ladendieb steht schon Dienstag vor Gericht