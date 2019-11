Ladendieb steht schon Dienstag vor Gericht

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Polizeieinsatz in der Cloppenburger Innenstadt: Die Beamten haben am Samstagnachmittag vier mutmaßliche Ladendiebe vorläufig festgenommen. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Oldenburg am Montag mitteilten, wird nun gegen vier Männer im Alter zwischen 19 und 27 Jahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt.



Der Vorfall passierte gegen 17.15 Uhr in einer Parfümerie in der Lange Straße. Die vier Männer sollen gemeinsam den Ladendiebstahl begangenen haben. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein – mit Erfolg. Denn bereits in direkter Näher zur Parfümerie klickten die Handschellen. Die vier Männer wurden zur Polizeidienststelle gebracht. Während drei Männer nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden, konzentrieren sich die Ermittlungen nun auf einen 27-Jährigen, der offenbar als Haupttäter gilt. Er blieb in Haft und wurde bereits am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Den 27-Jährigen erwartet nun ein beschleunigtes Verfahren. Das heißt, dass der Prozess schon für den morgigen Dienstag angesetzt wurde.

