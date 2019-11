Aufnahmen sollen als Mahnung dienen

Ausstellungseröffnung in der Kunsthalle: Fotograf Norbert Enker lichtete den Rückbau der Berliner Mauer ab

„Grenzfall“: Unter diesem Titel dokumentiert die Fotoausstellung den kontrollierten Rückbau der Berliner Mauer. Foto: Heidkamp

Drei Jahre lang hat der in Damme lebende Fotograf Norbert Enker den Abbau der Grenzbefestigungsanlagen zwischen der Bundesrepublik und der ehemaligen DDR mit der Kamera begleitet. Die teilweise sehr berührenden Aufnahmen sind zurzeit in der Kunsthalle Cloppenburg unter dem Titel „Grenzfall“ zu sehen. "Es sind Aufnahmen, „die uns heute als Mahnung dienen sollen, in einer Zeit, in der wieder mehr Mauern als Brücken gebaut werden", sagte der Vorsitzende des Kunstkreises Cloppenburg, Dr. Martin Feltes. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

03.11.2019 | Markthalle verwandelt sich in Naturpark