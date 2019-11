Ausreisewillig: „Wir waren gebrandmarkt“

Nach abgelehntem Antrag flohen Silvia und Rainer Kirchner aus DDR

Vor dem Krankenfahrzeug „Duo“: Der Zweisitzer des DDR-Fabrikats Louis Krause ist von Rainer Kirchner selbstständig überholt und mit eigener Nuance verbessert worden. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Es ist für die Familie Kirchner noch immer eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wenn sie an ihr altes Leben in der DDR und die Flucht über Ungarn und Österreich nach Westdeutschland zurückdenken. „Es war eine schmerzhafte Erfahrung, die Heimat auf diesem Weg zu verlassen und nicht zu wissen, wann man die Familie und Freude wiedersieht", sagt Rainer Kirchner. Denn bis der gebürtige Dresdner mit seiner Frau Silvia 1991 in Cloppenburg sesshaft wurde, durchlebten sie mit ihrer ältesten Tochter Daniela Jahre der Ungewissheit und Angst.