Markthalle verwandelt sich in Naturpark

Kreisverbandsschau Oldenburg Süd und Allgemeinen Rassegeflügelschau in Cloppenburg mit 1500 Tieren

Nach der Eröffnung: Eingehend ließ sich der stellvertretende Bürgermeister Klaus-Dieter Ackmann (l.) vom Vorsitzenden des Cloppenburger Rassegeflügelzuchtvereins, Alexander Afelt die Zuchtmerkmale der Ausstellungstiere erläutern.Foto: Heinz Haupt

Von Heinz Haut



Cloppenburg. Einen hohen Besucherandrang, nicht nur in Fachkreisen, sondern auch von einer breiten Öffentlichkeit, hat die vom Rassegeflügelzuchtverein Cloppenburg organisierte Kreisverbandsschau Oldenburg Süd angezogen. Verbunden war die Veranstaltung mit der Cloppenburger Allgemeinen Rassegeflügelschau. In der Münsterlandhalle stellten aber nicht nur Züchter aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta ihre Tiere aus.