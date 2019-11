Die BBS am Museumsdorf und das Unternehmen Wernsing aus Essen vereinbaren langfristige Zusammenarbeit

Zusammenarbeit besiegelt: Oberstudienrat Dirk Meinhardt, Schulleiter Günter Lübke, Andreas Sostmann und Jessica Beuse von Wernsing sowie Studiendirektor Timo Möhlenkamp (von links).Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Eine langfristige Kooperation sind die BBS am Museumsdorf und das Unternehmen Wernsing aus Essen eingegangen. In dieser Woche unterzeichneten Schulleiter Günter Lübke und Andreas Sostmann aus der Geschäftsleitung einen entsprechenenden Vertrag.